«Майнц» разгромил «Герту» в домашнем матче Бундеслиги, «Вольфсбург» уступил «Кёльну»

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» принимал «Герту». Встреча прошла на стадионе «Опель-Арена — Кофас-Арена» в Майнце и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



На 19-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Майнца» Ли Джэ Сон. На 41-й минуте защитник Александер Хак упрочил преимущество хозяев в счёте. На 49-й минуте защитник «Майнца» Сильван Видмер довёл счёт до разгромного. На 79-й минуте итоговый счёт установил хавбек «Майнца» Жан-Поль Бутьюс.



«Майнц» набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «Герта» (18) — на 14-м месте.



В других матчах тура чемпионата Германии «Арминия» обыграла «Бохум» со счётом 2:0, а «Вольфсбург» уступил «Кёльну» (2:3).