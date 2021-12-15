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«Майнц» разгромил «Герту» в домашнем матче Бундеслиги, «Вольфсбург» уступил «Кёльну»

«Майнц» разгромил «Герту» в домашнем матче Бундеслиги, «Вольфсбург» уступил «Кёльну»
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В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» принимал «Герту». Встреча прошла на стадионе «Опель-Арена — Кофас-Арена» в Майнце и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

На 19-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Майнца» Ли Джэ Сон. На 41-й минуте защитник Александер Хак упрочил преимущество хозяев в счёте. На 49-й минуте защитник «Майнца» Сильван Видмер довёл счёт до разгромного. На 79-й минуте итоговый счёт установил хавбек «Майнца» Жан-Поль Бутьюс.

«Майнц» набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «Герта» (18) — на 14-м месте.

В других матчах тура чемпионата Германии «Арминия» обыграла «Бохум» со счётом 2:0, а «Вольфсбург» уступил «Кёльну» (2:3).

Германия - Бундеслига. 16-й тур
14 декабря 2021, вторник. 22:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
4 : 0
Герта
Берлин
1:0 Сон – 19'   2:0 Хак – 41'   3:0 Видмер – 49'   4:0 Бутьюс – 79'
Германия - Бундеслига. 16-й тур
14 декабря 2021, вторник. 22:30 МСК
Арминия
Билефельд
Окончен
2 : 0
Бохум
Бохум
1:0 Окугава – 51'   2:0 Виммер – 69'
Германия - Бундеслига. 16-й тур
14 декабря 2021, вторник. 22:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
2 : 3
Кёльн
Кёльн
1:0 Нмеча – 8'   1:1 Модест – 34'   2:1 Вегорст – 51'   2:2 Ут – 73'   2:3 Модест – 89'
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