«Майнц» разгромил «Герту» в домашнем матче Бундеслиги, «Вольфсбург» уступил «Кёльну»
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В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» принимал «Герту». Встреча прошла на стадионе «Опель-Арена — Кофас-Арена» в Майнце и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
На 19-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Майнца» Ли Джэ Сон. На 41-й минуте защитник Александер Хак упрочил преимущество хозяев в счёте. На 49-й минуте защитник «Майнца» Сильван Видмер довёл счёт до разгромного. На 79-й минуте итоговый счёт установил хавбек «Майнца» Жан-Поль Бутьюс.
«Майнц» набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «Герта» (18) — на 14-м месте.
В других матчах тура чемпионата Германии «Арминия» обыграла «Бохум» со счётом 2:0, а «Вольфсбург» уступил «Кёльну» (2:3).
Германия - Бундеслига. 16-й тур
14 декабря 2021, вторник. 22:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
4 : 0
Герта
Берлин
1:0 Сон – 19' 2:0 Хак – 41' 3:0 Видмер – 49' 4:0 Бутьюс – 79'
Германия - Бундеслига. 16-й тур
14 декабря 2021, вторник. 22:30 МСК
Арминия
Билефельд
Окончен
2 : 0
Бохум
Бохум
1:0 Окугава – 51' 2:0 Виммер – 69'
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