«Локо» хочет играть не в тот футбол, в который играл Николич». Цорн – об отставке серба

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался об отставке 42-летнего сербского специалиста Марко Николича, который возглавлял железнодорожников с мая 2020 года по октябрь 2021 года.

«Исходя из стратегии, мы хотим играть в другой футбол. Не такой, в который играл Марко. Чтобы развивать таланты, наращивать стоимость игроков — нужен другой стиль. По стратегии стоимость команды должна быть около 250 млн евро — для этого нужно показывать современный, быстрый футбол. Руководство дало задачу перестроить игру команды на атакующую, привить высокий прессинг. Марко этого не показывал. У нас было три аспекта, когда приглашали Гисдоля: 1) человек понимал философию Ральфа и его футбол; 2) мы сами понимали, как он будет работать с командой; 3) он был доступен на рынке. Нам не пришлось платить большие отступные», — сказал Цорн журналистам.