Смородская: при мне в «Локомотиве» был один из лучших медштабов. При Рангнике всех уволили

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о проблемах в медицинском штабе московского клуба.
«У «Локомотива» проблемы с медицинским штабом. При мне, извините, конечно, был создан один из лучших медицинских штабов. К нам все приезжали на консультацию, у нас был отдельный медицинский центр, где заправляла Маша Бурова, и мы боролись со всеми травмами. Всё это закрыли ровно при Рангнике и уволили всех врачей, последним был Карлицкий. Сейчас взяли какого-то, чтобы выбегал на поле. В клубе не приходится говорить о какой-то борьбе с травмами», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, летом должность директора по развитию игроков, медицине и инновациям «Локомотива» занял Хорхе Иван Мартинес Рентериа.
- 15 декабря 2021
-
16:01
-
15:57
-
15:41
-
15:38
-
15:16
-
15:16
-
14:56
-
14:48
-
14:45
-
14:39
-
14:32
-
14:24
-
14:15
-
14:08
-
13:45
-
13:28
-
13:24
-
13:12
-
13:02
-
12:57
-
12:48
-
12:38
-
12:35
-
12:18
-
12:05
-
11:53
-
11:50
-
11:08
-
10:57
-
10:56
-
10:55
-
10:42
-
10:40
-
10:25
-
10:19