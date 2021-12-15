Смородская: при мне в «Локомотиве» был один из лучших медштабов. При Рангнике всех уволили

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о проблемах в медицинском штабе московского клуба.

«У «Локомотива» проблемы с медицинским штабом. При мне, извините, конечно, был создан один из лучших медицинских штабов. К нам все приезжали на консультацию, у нас был отдельный медицинский центр, где заправляла Маша Бурова, и мы боролись со всеми травмами. Всё это закрыли ровно при Рангнике и уволили всех врачей, последним был Карлицкий. Сейчас взяли какого-то, чтобы выбегал на поле. В клубе не приходится говорить о какой-то борьбе с травмами», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, летом должность директора по развитию игроков, медицине и инновациям «Локомотива» занял Хорхе Иван Мартинес Рентериа.