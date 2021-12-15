Дюков рассказал, возможно ли продление контракта с Карпиным в случае невыхода на ЧМ

Президент РФС Александр Дюков ответил, возможно ли продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным в случае невыхода команды в плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Все мы понимаем, что заявление, на которое вы ссылаетесь, Валерий Георгиевич сделал в не самый простой для всех нас момент. Это действительно было болезненное поражение — мы оказались в нескольких минутах от выхода на чемпионат мира, но, к сожалению, уступили. И, разумеется, переживать, когда что-то не получается — это нормально. Как нормально затем и сомневаться. Согласитесь, все сталкиваются с подобным в те или иные моменты — начинают сомневаться в том, тем ли делом занимаются, не стоит ли всё бросить. Но не рядом со всеми в такие моменты оказываются камера и микрофон.

Сегодня могу сказать, что та ситуация осталась в прошлом, и она не потребовала моего вмешательства. Валерий Георгиевич продолжает работу со сборной, и мы все ждём предстоящих стыковых матчей и верим в успешный итоговый результат.

Что касается результата выступления сборной России в период Карпина, то его можно признать удовлетворительным. Мы были близки к тому, чтобы завоевать прямую путёвку на чемпионат мира. Но отборочный турнир продолжается, только после него можно будет дать оценку работы тренерского штаба. Контракт действует до окончания отборочного турнира, сейчас нужно сконцентрироваться на мартовских матчах. Возможно ли продление, если задача не будет решена? Такой вариант возможен, но решение будет приниматься после мартовских играх», -передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.