«Хорошо, что попали на Россию». Как в Польше оценили результат жеребьёвки стыков

Накануне состоялась жеребьёвка стыковых матчей к чемпионату мира. Первым соперником сборной России будет польская команда. Победитель этого матча затем встретится с победителем встречи Швеция — Чехия. Как в Польше отреагировали на результат жеребьёвки?

Футболист «Локомотива» Мацей Рыбус считает, что его сборная могла получить более сложный путь к чемпионату мира.

«У нас могла быть более тяжёлая сетка. В конце концов, судьба немного помогла сборной Польши. Мы могли получить более серьёзных соперников из числа возможных. Одноклубники из сборной России шутили, что мы встретимся в марте. Обязательно об этом снова поговорим. Интересно, где состоится первый матч. Наверное, в «Лужниках», хотя недавно сборная России играла в Санкт-Петербурге.

У них появился новый тренер. Практически все футболисты выступают в чемпионате России, я их очень хорошо знаю. Видел их последний матч с хорватами — оборонялись всей командой, но были очень тяжёлые погодные условия. Типичная игра «на воде». Как бы там ни было, считаю, что у России очень играющая команда», — цитирует поляка Sportowe Fakty.

Бывший футболист, а ныне агент Мариуш Пекарски рассказал, за счёт чего поляки способны победить в России.

«На мой взгляд, у нас в составе есть футболисты очень высокого уровня. Они выступают в более сильных чемпионатах, нежели российские игроки. Лидеры соперника — Головин и Миранчук — играют в топ-лигах, а другие ключевые футболисты выступают во внутреннем чемпионате. И это может стать проблемой для сборной России. РПЛ возобновится в конце февраля, и, возможно, игроки не успеют набрать оптимальную форму к стыковым матчам. Наши же ребята подойдут к игре в хорошем ритме, поскольку в основном выступают в западных лигах.

Преимущество своего поля и болельщиков будет на стороне россиян, но сборную Польши я оцениваю выше с точки зрения уровня футбола. Если мы приедем в Россию с верой в собственные силы и правильными тактическими идеями, то добьёмся успеха. Уровень мастерства наших игроков выше, чем у российских.

Очень интересно, сыграет ли Головин. В последнем туре отборочного цикла он получил карточку, из-за которой должен пропустить следующий матч. Если правила на стыковые матчи не изменят, то отсутствие Головина очень ослабит соперника.

Сборную России возглавляет Валерий Карпин. В прошлом он был звёздным футболистом, а теперь стал тренером, обладающим харизмой. Он добился неплохих результатов в «Ростове», а команда под его руководством демонстрировала хороший футбол. Он обязательно просмотрит наши матчи и найдёт слабые места. Но я уверен, что и Паулу Соуза проведёт соответствующую работу», — сказал Пекарски в интервью Sport.pl.

Комментатор Polsat Sport Божидар Иванов отметил изменения в сборной России после прихода Валерия Карпина.

«В России однозначно придётся очень тяжело. Впрочем, у соперника нет таких звёзд, как Левандовски или Зелиньски. Очень много футболистов из чемпионата России, который уже не так популярен, как несколько лет назад. Но у России очень сбалансированная команда. Приход Карпина изменил структуру игры, теперь Россия не делает ставку только на физический аспект, как было при Черчесове. Это более сложная команда, но она по силам Польше. Этот вариант явно лучше, чем Италия или Португалия».

Эксперт Polsat Sport Цезарий Ковальски заявил, что сборной России не хватает нападающего Артёма Дзюбы.

«Конечно, сетка не самая сложная в сравнении со всеми возможными вариантами. Да, мы способны обыграть Россию. У них такого потенциала, какой есть у нас. С другой стороны, вспомните матч с венграми. Они не лучше поляков и не лучше России, однако их команда обыграла Польшу. Не могу сказать, что Россия очень благоприятный соперник для нас.

Я давно наблюдаю за российской сборной. Мы провели с ней товарищеский матч перед Евро-2020. Команда не вышла из группы на чемпионате Европы. Потом пришёл Карпин, который в бытность футболистом долго играл в Испании. Эта смена позитивно повлияла на сборную России. Правда, теперь в команде не играет Дзюба, а это один из двух самых результативных футболистов в истории команды. Мне кажется, его отсутствие сказывается на эффективности россиян. Это было заметно в матче с Хорватией, где команду Карпина устраивала ничья».

Бывший тренер сборной Польши Ежи Энгель остался доволен результатом жеребьёвки.

«Мы получили соперника, которого хотели. Большинство из нас рассчитывало на первый матч с Россией. Это команда, которую способна обыграть Польша. Хорошо, что попали именно на Россию. У них нет таких звёздных футболистов, как у нас. Россия находится в процессе перестройки, поскольку она недавно сменила тренера. Напомню, Черчесов больше не возглавляет команду. Нам повезло с соперником по полуфиналу. Впрочем, важно понимать, что на этом этапе нет слабых команд, и матч с россиянами Польша проведёт в гостях. Победа в России была бы для нас великолепным результатом».

Тренер Тадеуш Павловский считает, что соперники равны по силам.

«Россия и Польша — команды примерно одного уровня. У соперника есть проблемы, русские неудачно выступили на Евро и потом поменяли тренера. В их составе нет футболистов с громкими именами, нет звёзд мирового уровня. Нас ждёт непростой матч, тем более что он пройдёт в России, но мы способны обыграть соперника. Важно, что Польша избежала встреч с Италией и Португалией. Достанься одна из этих команд, наши шансы на ЧМ-2022 значительно сократились бы».

Бывший вице-президент Польской футбольной ассоциации Марек Козьмински затронул и политический аспект предстоящего матча.

«Помимо спортивного вопроса, наверняка будет затронута и политическая составляющая с учётом не лучших отношений между странами. Футболистов ждёт жаркий выездной матч. Жаль, что мы не сыграем в Варшаве, ведь тогда наши шансы выросли бы на 5-10 процентов. Впрочем, думаю, всё могло сложиться гораздо хуже, достанься нам Италия».

А вот экс-футболист сборной Польши Гжегож Лято недоволен итогами жеребьёвки.

«Нас ждёт сложный матч с Россией. К тому же встречи на их территории всегда проходят для Польши непросто. Мы не оказались в числе сеяных команд по собственной глупости. У нас более сильная команда, чем была в 2012 году, но и у россиян интересная сборная. По правде говоря, меня не устроила жеребьёвка. Окажись мы в числе сеяных команд, точно играли бы первый матч дома, да и могли встретиться с Северной Македонией».