«Реал» — приоритетный вариант для Рюдигера. Защитник хочет получать € 14-17 млн в год

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может продолжить карьеру в мадридском «Реале».



Как сообщает в «Твиттере» журналист Кристиан Фальк, в случае, если немец решит покинуть лондонский клуб, «Реал» является для него приоритетным вариантом. Рюдигер хотел бы получать зарплату, равную £ 12-15 млн в год (около € 14-17,5 млн).



Напомним, между «Челси» и игроком существуют разногласия в вопросе заработной платы футболиста. Главный тренер «Челси» Томас Тухель говорил, что рассчитывает на соотечественника. Он уже сообщил руководителям клуба о желании сохранить игрока.



Рюдигер защищает цвета «Челси» с 2017 года, а до этого выступал за «Рому» и «Штутгарт». С 2014 года он вызывается в сборную Германии.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Челси» — «Лидс»:

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