Стала известна дата проведения матча чемпионов Европы и Южной Америки Италия — Аргентина

Матч между действующими чемпионами Европы и Южной Америки состоится 1 июня 2022 года в Лондоне, сообщает пресс-служба УЕФА.



УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между сборными Италии и Аргентины. Встреча, которая пройдёт летом следующего года, получила название «Финалиссима».

Напомним, минувшим летом сборная Италии стала победителем чемпионата Европы, в финале турнира обыграв национальную команду Англии (1:1, 3:2 — по пенальти). Аргентинская сборная завоевала Кубок Америки, одолев Бразилию со счётом 1:0. Единственный гол забил аргентинский игрок «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария.