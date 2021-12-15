Стала известна дата проведения матча чемпионов Европы и Южной Америки Италия — Аргентина
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Матч между действующими чемпионами Европы и Южной Америки состоится 1 июня 2022 года в Лондоне, сообщает пресс-служба УЕФА.
УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между сборными Италии и Аргентины. Встреча, которая пройдёт летом следующего года, получила название «Финалиссима».
Напомним, минувшим летом сборная Италии стала победителем чемпионата Европы, в финале турнира обыграв национальную команду Англии (1:1, 3:2 — по пенальти). Аргентинская сборная завоевала Кубок Америки, одолев Бразилию со счётом 1:0. Единственный гол забил аргентинский игрок «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария.
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