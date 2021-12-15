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Спекулянта осудили за продажу бесплатных пригласительных на матч «Зенита»

Спекулянта осудили за продажу бесплатных пригласительных на матч «Зенита»
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В Петербурге осудили спекулянта за продажу билетов на матч «Зенит» — «Ростов». Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.

Мужчина выручил почти 4 тыс. рублей за незаконную торговлю пригласительных на футбольную игру. 3 декабря 2021 года на территории стадиона «Газпром Арена», находясь между кассовым павильоном и центром аккредитации, мужчина продал пять билетов на матч за 3800 рублей. Однако сам он вину не признал и заявлял о том, что на него наговаривают.

Начальник отдела обеспечения безопасности мероприятий «Зенита» рассказал, что подсудимого знает с прошлого года, когда он впервые попал в поле зрения службы безопасности при продаже аккредитационных удостоверений. Позже в течение 2021 года к нему поступала информация о том, что он продолжает заниматься спекуляцией билетов в Санкт-Петербурге и Москве.

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