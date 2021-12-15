«Фейеноорд» проиграл «Твенте» в дополнительное время и вылетел из Кубка Нидерландов

В матче 2-го раунда Кубка Нидерландов «Твенте» принимал «Фейеноорд». Встреча прошла на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде и завершилась победой хозяев в дополнительное время (2:1).



На 47-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Фейеноорда» Сирил Дессерс. На 79-й минуте защитник «Твенте» Джованни Трупе сравнял счёт. В дополнительное время встречи победу хозяевам принёс форвард Манфред Угальде. Костариканский футболист отправил мяч в ворота «Фейеноорда» на 114-й минуте игры.



Таким образом, «Твенте» вышел в следующую стадию турнира, а «Фейеноорд» завершил выступление в нынешнем розыгрыше Кубка страны. Напомним, «Фейеноорд» является 13-кратным обладателем Кубка Нидерландов. Действующий обладатель трофея — «Аякс».