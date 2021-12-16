Орлов: почему портрета Дзюбы нет в академии «Спартака»? Ну ценить же надо своих учеников

Известный комментатор Геннадий Орлов признался, что не понимает, почему академия московского «Спартака» не гордится своим воспитанником – нападающим Артёмом Дзюбой, который ныне играет за санкт-петербургский «Зенит».

«Московский «Спартак» в своё время помог «Зениту» с Дзюбой. Я когда-то был в Сокольниках, где находится академия «Спартака», и там висит большой портрет капитана сборной СССР Игоря Нетто.

А Дзюба — воспитанник «Спартака», был капитаном сборной России. Там его портрета нет. Почему школа не гордится Дзюбой? Он же выходец из этой школы. Вот где парадокс. Ну ценить же надо своих учеников», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Напомним, Дзюба покинул «Спартак» в 2015 году на правах свободного агента и присоединился к «Зениту».