Геннадий Орлов: «Зенит» должен взять своё, это лучший клуб по всем направлениям

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился прогнозом на итоги сезона в Российской Премьер-Лиге.



«В этом сезоне «Зенит» должен взять своё, потому что это лучший клуб по организации и по всем направлениям. Сейчас идёт розыгрыш среди молодёжи до 17-19 лет, и «Зенит» там в лидерах. Но тут вопрос, как Сергей Семак подтянет эту молодёжь. Нынешний год дал прогресс для трёх игроков. Вернулся и прогрессирует Мостовой. Чистяков, который прибавил и уже сейчас лучше Ловрена. И Круговой. Три человека. А после Денисова долго никого не было», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».



Напомним, по итогам первой части сезона «Зенит» сохранил лидерские позиции в чемпионате России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36). «Сочи», имеющий в своём активе 31 очко, расположился на третьем месте.