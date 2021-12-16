Матч «Лестер» — «Тоттенхэм» отменён из-за вспышки COVID-19 в обеих командах

Матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» перенесён из-за вспышки COVID-19 в обеих командах, информирует Sky Sports. Игра должна была начаться сегодня, 16 декабря, в 22:30 мск. Новые дата и время проведения матча ещё не определены.
Стоит напомнить, что это уже третий отменённый матч «Тоттенхэма» подряд. Ранее из-за эпидемиологической ситуации был перенесён матч «шпор» в Лиге конференций с французским «Ренном», а также игра 16-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион».
«Лестер» провёл свои матчи в Лиге Европы и 16-м туре АПЛ, однако в заявке команды отсутствовали несколько заразившихся коронавирусом футболистов. Теперь же ситуация ухудшилась, поэтому «лисы» также поддержали отмену матча с «Тоттенхэмом».
Виодеообзор матча «Лестер» — «Ньюкасл»
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