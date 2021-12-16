Червиченко — о Лиге наций: главное, чтобы не попалась Сербия, они нам отгрузили пятёрочку

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от жеребьёвки групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023.
«Турнир не особо привычный, поэтому не все его воспринимают серьёзно. Единственное, что мы поняли – даёт право заскочить на чемпионат мира. В этой жеребьёвке главное, чтобы нам не попались шведы и сербы, остальные нам всё по плечу.
Серьёзные, как я уже сказал – Сербия, они в последнем очном матче отгрузили нам пятёрочку по самые уши. Ну и шведы, потому что с ними мы всегда играем тяжело. Вдолгую наша сборная лучше всех остальных.
Всегда нужно стремиться к лучшему и самому высокому месту, но нам бы сейчас с поляками разобраться. Об остальном можно помечтать потом», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 16 декабря 2021
-
16:30
-
16:22
-
16:17
-
16:07
-
15:53
-
15:47
-
15:21
-
15:11
-
15:04
-
14:59
-
14:59
-
14:40
-
14:35
-
14:20
-
14:02
-
14:01
-
13:39
-
13:39
-
13:13
-
12:55
-
12:22
-
12:01
-
11:45
-
11:40
-
11:27
-
11:18
-
11:02
-
11:00
-
10:45
-
10:44
-
10:36
-
10:30
-
10:10
-
10:09
-
09:52