Червиченко — о Лиге наций: главное, чтобы не попалась Сербия, они нам отгрузили пятёрочку

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от жеребьёвки групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023.



«Турнир не особо привычный, поэтому не все его воспринимают серьёзно. Единственное, что мы поняли – даёт право заскочить на чемпионат мира. В этой жеребьёвке главное, чтобы нам не попались шведы и сербы, остальные нам всё по плечу.



Серьёзные, как я уже сказал – Сербия, они в последнем очном матче отгрузили нам пятёрочку по самые уши. Ну и шведы, потому что с ними мы всегда играем тяжело. Вдолгую наша сборная лучше всех остальных.



Всегда нужно стремиться к лучшему и самому высокому месту, но нам бы сейчас с поляками разобраться. Об остальном можно помечтать потом», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.