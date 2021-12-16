Филимонов: Романцев круче Лобановского

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов сравнил легендарных отечественных тренеров Олега Романцева и Валерия Лобановского.

«Поразил ли меня Лобановский как тренер? Меня поразил Романцев. Он перевернул моё футбольное мировоззрение. Возможно, если бы я сначала попал к Лобановскому, а только затем к Романцеву, может быть, произошло бы всё наоборот. Лобановский бы что-то во мне перевернул. А так и футбол другой. И требования другие. Я там не ощущал себя как в «Спартаке». Помню матч квалификации Лиги чемпионов.

По-моему, играли со «Стяуа». Я ловлю мяч, пытаюсь ввести его в игру, замахиваюсь, а на меня даже никто из партнёров не смотрит и не открывается. Даже не пытаются. Просто ждут, пока я далеко выбью мяч. Я опустил руку и понял, что спартаковский футбол закончился. Нужно смириться с тем, что здесь всё по-другому.

Кто круче – Лобановский или Романцев? Для меня Романцев. Однозначно. У Егора Титова был прощальный матч, и как раз приехало киевское «Динамо». Мы их просто раскатали. Я не хотел этот пример приводить, но всё-таки придется. Прагматизм, акцент на функциональное состояние, статистическая выкладка и сама методика подготовки, здесь всё это никак себя не проявляет. «Спартак» никогда не акцентировал на этом внимание, а наоборот, на футболе. Игра с мячом, мысль. Всё это очень бросилось в глаза, когда обыгрывали киевское «Динамо» не напрягаясь. Как показатель разницы подхода к футболу», — сказал Филимонов в видео на YouTube-канале «Ответь по-братски».