Итоги жеребьёвки Лиги наций

Сегодня, в четверг, 16 декабря, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023. Определились все квартеты группового турнира Лиги наций.

Группа A1.

Австрия.

Хорватия.

Дания.

Франция.

Группа A2.

Чехия.

Швейцария.

Португалия.

Испания.

Группа A3.

Венгрия.

Англия.

Германия.

Италия.

Группа A4.

Уэльс.

Польша.

Нидерланды.

Бельгия.



Группа B1.

Армения.

Ирландия.

Шотландия.

Украина.

Группа B2.

Албания.

Израиль.

Россия.

Исландия.

Группа B3.

Черногория.

Румыния.

Финляндия.

Босния и Герцеговина.

Группа B4.

Словения.

Сербия.

Норвегия.

Швеция.



Группа C1.

Фарерские острова.

Литва.

Люксембург.

Турция.

Группа C2.

Кипр/Эстония (победитель этой пары сыграет в группе C2).

Косово.

Греция.

Северная Ирландия.

Группа C3.

Казахстан/Молдова (победитель этой пары сыграет в группе C3).

Азербайджан.

Беларусь.

Словакия.

Группа C4.

Гибралтар.

Грузия.

Северная Македония.

Болгария.



Группа D1.

Латвия.

Андорра.

Казахстан/Молдова (победитель этой пары сыграет в группе C3).

Лихтенштейн.

Группа D2.

Сан-Марино.

Кипр/Эстония. (победитель этой пары сыграет в группе D1).

Мальта.

Распределение по корзинам происходит согласно позиции в таблице рейтингов Лиги наций.

Напомним, победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже. В каждой из Лиг А, В и С будет по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы по четыре. Оставшиеся семь сборных сформируют две группы Лиги D: из четырёх и из трёх команд.