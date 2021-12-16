«Слава богу!» Владислав Радимов – о жеребьёвке Лиги наций для сборной России

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил итоги жеребьёвки Лиги наций для сборной России. Напомним, команда Валерия Карпина встретится в турнире с Албанией, Израилем и Исландией.



«Я не знаю, что говорить о таких сборных, как Албания и Израиль. Ну Исландия ещё получше, чем шведы. Слава богу! Больше ничего не могу сказать», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Турнир Лиги наций стартует в начале июня 2022 года, плей-офф турнира должен пройти в июне 2023 года. В 2019 году победителем Лиги наций стала сборная Португалии, в 2021 году — Франция. Турнир добавит дополнительную возможность для розыгрыша путёвки на предстоящий чемпионат Европы, который пройдёт в 2024 году.