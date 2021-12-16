Ринат Дасаев отреагировал на результаты жеребьёвки Лиги наций для сборной России

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на жеребьёвку Лиги наций для сборной России.



«Соперники нормальные, их можно спокойно проходить. Трудно сказать почему мы два года подряд не можем выйти в первую группу. Надеюсь, что сейчас где-то что-то проявится у наших ребят и они выйдут в группу А. Из такой группы можно легко выходить, можно даже поэкспериментировать.



Самыми сильными кажутся Исландия и Израиль, не Албания. Если говорить честно, на данный момент наша сборная сильнее их всех», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Команде Валерия Карпина предстоит сыграть с Албанией, Израилем и Исландией. Турнир Лиги наций стартует в начале июня 2022 года.