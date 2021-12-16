Ринат Дасаев отреагировал на результаты жеребьёвки Лиги наций для сборной России
Поделиться
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на жеребьёвку Лиги наций для сборной России.
«Соперники нормальные, их можно спокойно проходить. Трудно сказать почему мы два года подряд не можем выйти в первую группу. Надеюсь, что сейчас где-то что-то проявится у наших ребят и они выйдут в группу А. Из такой группы можно легко выходить, можно даже поэкспериментировать.
Самыми сильными кажутся Исландия и Израиль, не Албания. Если говорить честно, на данный момент наша сборная сильнее их всех», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Команде Валерия Карпина предстоит сыграть с Албанией, Израилем и Исландией. Турнир Лиги наций стартует в начале июня 2022 года.
Комментарии
- 16 декабря 2021
-
22:36
-
22:27
-
22:15
-
22:00
-
22:00
-
21:51
-
21:43
-
21:23
-
21:15
-
21:00
-
20:52
-
20:47
-
20:38
-
20:38
-
20:27
-
19:58
-
19:51
-
19:47
-
19:36
-
19:34
-
19:23
-
19:21
-
19:13
-
18:57
-
18:52
-
18:50
-
18:35
-
18:32
-
18:30
-
18:25
-
18:21
-
18:18
-
18:13
-
18:10
-
18:08
Партнерский контент