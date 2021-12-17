«Челси» и «Эвертон» сыграли вничью в матче чемпионата Англии

Сегодня, 17 декабря, завершался матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Эвертоном». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Противостояние завершилось со счётом 1:1.
На 70-й минуте Мэйсон Маунт открыл счёт в игре. Рис Джеймс заметил рывок Маунта в штрафную, которого зевнула оборона, Мэйсон, получив мяч, сблизился с воротами и пробил точно в ближний угол. На 74-й минуте Джеррэд Брэнтуэйт сравнял счёт в игре. Энтони Гордон со стандартного положения исполнил кросс на дальнюю штангу, откуда Брэнтуэйт ногой протолкнул мяч в сетку ворот.
Маунт открывает счёт. Видео доступно на «Чемпионате».
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Ответный гол «Эвертона». Видео доступно на «Чемпионате».
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«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния «Челси» — «Эвертон».
Команда Томаса Тухеля располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Подопечные Рафаэля Бенитеса занимают 14-е место. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе «горожан» 41 очко после 17 туров.
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