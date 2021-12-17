Баженов — о Ваноли: хочется, чтобы «Спартак» всегда побеждал — неважно с каким тренером

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов отреагировал на назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.



«Витория выжимал из команды максимум того, что мог. Ваноли сможет что-то изменить в «Спартаке», только если будет работать одним курсом с руководством. Хочется, чтобы руководство сказало, что в клубе полная поддержка главного тренера, и они полностью постараются помочь ему трансферами, будут помогать максимально выполнять свои задачи и выводить «Спартак» на самые высокие места и новый уровень.



Важно, чтобы главному тренеру доверяли. На Ваноли будет супер-сильное давление. Мне бы хотелось поддержать Ваноли, потому что он человек новый, и приходит в команду в очень тяжёлой ситуации. Для меня «Спартак» — это больше, чем что-то. Хочется, чтобы команда всегда была на первых ролях — неважно с каким тренером. Ваноли — новый человек, поэтому не хотелось бы сразу топить его и мочить», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.