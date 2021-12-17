С 2024 года в Лиге наций будут играть 10 южноамериканских сборных

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек сообщил, что в 2024 году Лига наций пополнится 10-ю южноамериканскими сборными. Его слова приводит ESPN.



Колумбия, Уругвай, Чили, Перу, Бразилия и Уругвай попадут в Лигу А, Боливия, Парагвай, Венесуэла и Эквадор – к лиге B. Ожидается, что все матчи пройдут в Европе, чтобы сократить перемещения между континентами.



Напомним, победители четырёх групп лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в лигах A и B опустятся лигой ниже, а последние места групп C сыграют друг с другом в плей-офф за право остаться в ней и не опуститься в лигу D.



В каждой из лиг А, В и С выступает по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы по четыре. Оставшиеся семь сборных формируют две группы лиги D: из четырёх и из трёх команд.