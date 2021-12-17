С 2024 года в Лиге наций будут играть 10 южноамериканских сборных

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек сообщил, что в 2024 году Лига наций пополнится 10-ю южноамериканскими сборными. Его слова приводит ESPN.
Колумбия, Уругвай, Чили, Перу, Бразилия и Уругвай попадут в Лигу А, Боливия, Парагвай, Венесуэла и Эквадор – к лиге B. Ожидается, что все матчи пройдут в Европе, чтобы сократить перемещения между континентами.
Напомним, победители четырёх групп лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в лигах A и B опустятся лигой ниже, а последние места групп C сыграют друг с другом в плей-офф за право остаться в ней и не опуститься в лигу D.
В каждой из лиг А, В и С выступает по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы по четыре. Оставшиеся семь сборных формируют две группы лиги D: из четырёх и из трёх команд.
- 17 декабря 2021
-
18:26
-
18:22
-
18:05
-
17:44
-
17:29
-
17:29
-
17:19
-
17:13
-
17:10
-
16:55
-
16:35
-
16:32
-
16:05
-
16:04
-
15:59
-
15:52
-
15:51
-
15:44
-
15:43
-
15:40
-
15:34
-
15:32
-
15:30
-
15:26
-
15:24
-
15:19
-
15:18
-
15:16
-
15:07
-
14:52
-
14:51
-
14:41
-
14:36
-
14:22
-
14:18