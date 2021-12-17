«Челси» всё ещё хочет приобрести Жюля Кунде
Поделиться
Руководство «Челси» по-прежнему хочет приобрести центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде. Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, лично наставник лондонской команды Томас Тухель заинтересован в подписании защитника. «Севилья» согласна снизить требования. Если летом руководство испанцев хотело выручить за игрока обороны около € 80 млн, то сейчас оно согласно снизить цену примерно до € 60 млн.
Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года. До этого он выступал за «Бордо». В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки. Действующий контракт француза с «Севильей» действует до 2024 года.
Новость по теме«Челси» и «Эвертон» сыграли вничью в матче чемпионата Англии
Комментарии
- 17 декабря 2021
-
23:00
-
22:50
-
22:47
-
22:29
-
22:24
-
22:13
-
21:54
-
21:40
-
21:19
-
21:08
-
21:00
-
20:58
-
20:50
-
20:28
-
20:26
-
20:19
-
20:09
-
19:54
-
19:44
-
19:26
-
19:12
-
19:11
-
18:50
-
18:26
-
18:22
-
18:05
-
17:44
-
17:29
-
17:29
-
17:19
-
17:13
-
17:10
-
16:55
-
16:35
-
16:32
Партнерский контент