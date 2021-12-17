«Челси» всё ещё хочет приобрести Жюля Кунде

Руководство «Челси» по-прежнему хочет приобрести центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, лично наставник лондонской команды Томас Тухель заинтересован в подписании защитника. «Севилья» согласна снизить требования. Если летом руководство испанцев хотело выручить за игрока обороны около € 80 млн, то сейчас оно согласно снизить цену примерно до € 60 млн.

Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года. До этого он выступал за «Бордо». В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки. Действующий контракт француза с «Севильей» действует до 2024 года.