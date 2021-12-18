«Бавария» разгромила «Вольфсбург» и оторвалась от «Боруссии» на 9 очков

Сегодня, 18 декабря, состоялся матч 17-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 7-й минуте счёт в игре открыл Томас Мюллер. На 57-й минуте Деотшанкюль Юпамекано после паса Томаса Мюллера увеличил преимущество мюнхенцев. На 59-й минуте Лерой Зане довёл счёт до разгромного. Под занавес матча отличился Роберт Левандовски.

Подопечные Юлиана Нагельсмана лидируют в чемпионате Германии. Команда из Мюнхена набрала 43 очка в 17 играх национального первенства. «Вольфсбург» имеет в своём активе 20 очков и располагается на 11-м месте в Бундеслиге. Второе место в турнире занимает дортмундская «Боруссия» (34).