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«Бавария» разгромила «Вольфсбург» и оторвалась от «Боруссии» на 9 очков

«Бавария» разгромила «Вольфсбург» и оторвалась от «Боруссии» на 9 очков
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Сегодня, 18 декабря, состоялся матч 17-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 7-й минуте счёт в игре открыл Томас Мюллер. На 57-й минуте Деотшанкюль Юпамекано после паса Томаса Мюллера увеличил преимущество мюнхенцев. На 59-й минуте Лерой Зане довёл счёт до разгромного. Под занавес матча отличился Роберт Левандовски.

Подопечные Юлиана Нагельсмана лидируют в чемпионате Германии. Команда из Мюнхена набрала 43 очка в 17 играх национального первенства. «Вольфсбург» имеет в своём активе 20 очков и располагается на 11-м месте в Бундеслиге. Второе место в турнире занимает дортмундская «Боруссия» (34).

Германия - Бундеслига. 17-й тур
17 декабря 2021, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Мюллер – 7'   2:0 Юпамекано – 57'   3:0 Зане – 59'   4:0 Левандовски – 87'
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