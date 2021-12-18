Матч «Париж» — «Лион» в Кубке Франции не будет доигран из-за хулиганских действий фанатов

В пятницу, 17 декабря, в Париже (Франция) проходил матч 1/32 финала Кубка Франции между «Парижем» и «Лионом», командам удалось провести лишь первый тайм, который завершился со счётом 1:1, а затем игра была отменена. Об этом информирует Get French Football News в «Твиттере».

Причиной столь неожиданного исхода послужили действия фанатов, затеявших массовую потасовку в перерыве, которая привела к тому, что большая часть болельщиков оказалась на футбольном поле.

Публикация доступна в «твиттере» GFFN.

«У меня нет слов… Мы видели, как в перерыве болельщики «Лиона» наносили удары, это напомнило мне ужасные картины, которые я видел про футбольных хулиганов в Англии в 1990-х годах», — сказал один из болельщиков «Парижа».

Отметим, что счёт в матче был открыт футболистами «Парижа» уже на 7-й минуте – отличился Гаэтан Лора, лишь под самый конец первого тайма, на 44-й минуте, Мусса Дембеле восстановил паритет.