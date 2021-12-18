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Левандовски: горжусь, что побил рекорд Герда Мюллера. В 2021 году я вышел на новый уровень

Левандовски: горжусь, что побил рекорд Герда Мюллера. В 2021 году я вышел на новый уровень
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после матча 17-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 с «Вольфсбургом» (4:0) высказался о своём рекорде, а также подвёл итоги года.

Напомним, в этой встрече Левандовски забил 43-й гол за календарный год. Таким образом, поляк побил рекорд экс-форварда «Баварии» Герда Мюллера.

«Я действительно счастлив и горд. Лично для меня это встреча не была простой. «Вольфсбург» играл оборонительно, не было свободного пространства. Этот год получился удачным. Я вышел на новый уровень. Это был бурный год, полный эмоций. Теперь я собираюсь провести время с семьёй и друзьями. Нужно встретить новый год в хорошем настроении», — приводит слова Левандовского пресс-служба «Баварии».

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