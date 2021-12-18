Левандовски: горжусь, что побил рекорд Герда Мюллера. В 2021 году я вышел на новый уровень
Поделиться
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после матча 17-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 с «Вольфсбургом» (4:0) высказался о своём рекорде, а также подвёл итоги года.
Напомним, в этой встрече Левандовски забил 43-й гол за календарный год. Таким образом, поляк побил рекорд экс-форварда «Баварии» Герда Мюллера.
«Я действительно счастлив и горд. Лично для меня это встреча не была простой. «Вольфсбург» играл оборонительно, не было свободного пространства. Этот год получился удачным. Я вышел на новый уровень. Это был бурный год, полный эмоций. Теперь я собираюсь провести время с семьёй и друзьями. Нужно встретить новый год в хорошем настроении», — приводит слова Левандовского пресс-служба «Баварии».
Комментарии
- 18 декабря 2021
-
14:12
-
13:52
-
13:44
-
13:29
-
13:23
-
13:14
-
12:57
-
12:41
-
12:34
-
11:56
-
11:51
-
11:01
-
11:00
-
10:38
-
10:25
-
10:03
-
09:57
-
09:48
-
09:39
-
09:28
-
04:49
-
04:36
-
03:49
-
03:36
-
03:17
-
02:59
-
01:49
-
01:38
-
01:28
-
01:14
-
00:37
-
00:34
-
00:26
-
00:24
-
00:19
Партнерский контент