Левандовски: горжусь, что побил рекорд Герда Мюллера. В 2021 году я вышел на новый уровень

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после матча 17-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 с «Вольфсбургом» (4:0) высказался о своём рекорде, а также подвёл итоги года.



Напомним, в этой встрече Левандовски забил 43-й гол за календарный год. Таким образом, поляк побил рекорд экс-форварда «Баварии» Герда Мюллера.



«Я действительно счастлив и горд. Лично для меня это встреча не была простой. «Вольфсбург» играл оборонительно, не было свободного пространства. Этот год получился удачным. Я вышел на новый уровень. Это был бурный год, полный эмоций. Теперь я собираюсь провести время с семьёй и друзьями. Нужно встретить новый год в хорошем настроении», — приводит слова Левандовского пресс-служба «Баварии».

Новость по теме Левандовски побил рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за календарный год