Левандовски побил рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за календарный год

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил мяч в ворота «Вольфсбурга» в 17-м туре Бундеслиги. Этот гол стал для польского форварда 43-м в чемпионате Германии за календарный год. Он обновил рекорд турнира, который ранее принадлежал Герду Мюллеру. Об этом сообщает Opta.



В 1972 году Герд Мюллер забил 42 гола за календарный год. Также экс-форварду «Баварии» удавалось забивать 36 голов в Бундеслиге в 1976 году и 35 — в 1968-м. Левандовски, который обновил рекорд Мюллера, провёл вместе с «Баварией» последний матч в Бундеслиге в 2021 году.



33-летний Левандовски в нынешнем сезоне забил 19 голов и отдал голевую передачу в 17 матчах чемпионата Германии. Контракт польского нападающего истекает в 2023 году.