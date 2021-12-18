Тедеско — о поражении «РБ Лейпциг»: мы играли небрежно и действовали наивно

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал поражение команды от «Арминии» (0:2) в 17-м туре немецкой Бундеслиги.



«Разумеется, мы в «РБ Лейпциг» очень разочарованы. Мы не смогли создать такое же множество голевых моментов, как в игре с «Аугсбургом». В последней трети матча мы играли очень небрежно, а после пропущенного мяча потеряли структуру игры и действовали очень наивно», — приводит слова Тедеско пресс-служба «РБ Лейпциг» в «Твиттере».



Это поражение стало для немецкой команды первой под руководством Тедеско. Ранее «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1) и обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (4:1). В следующем туре подопечные Тедеско сыграют с «Майнцем» (8 января).