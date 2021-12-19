Суарес не может забить семь матчей подряд во всех турнирах

Уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес не может забить во всех турнирах уже семь матчей кряду, это худшая серия для футболиста с момента его переезда в Испанию летом 2014 года, сообщает в «Твиттере» OptaJose.
34-летний Суарес присоединился к «Атлетико Мадрид» в сентябре прошлого года, перейдя из «Барселоны». Сумма компенсации составила € 7 млн.
В этом сезоне на счету игрока 22 сыгранных матча в Ла Лиге и Лиге чемпионов. В испанском чемпионате у Суареса семь забитых мячей и две голевые передачи. В шести матчах ЛЧ – один гол.
Последний раз Луису Суаресу удалось забить 7 ноября этого года в матче 13-го тура Ла Лиги, в котором «Атлетико» в гостях встречался с «Валенсией» (3:3).
18 декабря «Севилья» принимала «Атлетико», хозяева победили со счётом 2:1, а для Суареса матч стал седьмым подряд во всех турнирах без забитых мячей.
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