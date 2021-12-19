«Севилья» вырвала победу у «Атлетико» на 89-й минуте

Cегодня, 19 декабря, в рамках 18-го тура чемпионата Испании встречались «Севилья» и мадридский «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой хозяев – 2:1.
Счёт в матче был открыт в первом тайме. Иван Ракитич с передачи Карима Рекика вывел хозяев вперёд.
Ракитич забивает шикарным дальним ударом:
Защитник «Атлетико» Фелипе сравнял счёт до перерыва в матче с углового. Ему ассистировал Тома Лемар.
Фелипе сравнивает счет после углового:
На 89-й минуте Лукас Окампос принёс «Севилье» победу.
Окампос приносит «Севилье» победу:
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«Севилья» с 37 очками остаётся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. «Атлетико» (29) – пятый. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (42).
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