«Севилья» вырвала победу у «Атлетико» на 89-й минуте

Cегодня, 19 декабря, в рамках 18-го тура чемпионата Испании встречались «Севилья» и мадридский «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой хозяев – 2:1.



Счёт в матче был открыт в первом тайме. Иван Ракитич с передачи Карима Рекика вывел хозяев вперёд.

Ракитич забивает шикарным дальним ударом:

Защитник «Атлетико» Фелипе сравнял счёт до перерыва в матче с углового. Ему ассистировал Тома Лемар.

Фелипе сравнивает счет после углового:

На 89-й минуте Лукас Окампос принёс «Севилье» победу.

Окампос приносит «Севилье» победу:

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«Севилья» с 37 очками остаётся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. «Атлетико» (29) – пятый. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (42).