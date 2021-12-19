Юрген Клопп высказался о ничьей в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».
«На мой взгляд, это была хорошая борьба. Первый тайм моя команда хорошо провела. Второй тайм не совсем удался, мы почувствовали интенсивность последних нескольких недель, а соперник выглядел более свежим.
Забить второй гол – прекрасно. Пропустить — не очень.
Было много других обстоятельств, которые довольно сильно повлияли на игру, но некоторые из этих вопросов лучше задать мистеру Тирни (арбитр встречи)», — цитирует Клоппа BBC.
Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» завершился со счётом 2:2. За «шпор» забили Гарри Кейн и Сон Хын Мин. В стане красных отличились Диогу Жота и Эндрю Робертсон.
Гол Жоты в ворота «Тоттенхэма»:
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