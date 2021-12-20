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Тренер сборной Польши может возглавить «Фламенго». В марте полякам играть с Россией

Тренер сборной Польши может возглавить «Фламенго». В марте полякам играть с Россией
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Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза может стать наставником «Фламенго», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, на встрече с представителями бразильского клуба Соуза выразил готовность возглавить команду. Специалист рассчитывает заключить с «Фламенго» двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон. Ранее «Фламенго» покинул Ренато Гаушо.

Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.

Соуза возглавил сборную Польши в январе 2021 года. Ранее специалист работал в «Лестер Сити», «Базеле», «Фиорентине», «Бордо» и других командах.

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