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Агент Тикнизяна прокомментировал желание федерации Армении заиграть футболиста в сборной

Агент Тикнизяна прокомментировал желание федерации Армении заиграть футболиста в сборной
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, прокомментировал предложение выступать за сборную Армении, поступившее игроку.

«Армянская федерация давно интересуется Наиром. Они проводили встречи, общались. Но сейчас Тикнизян не рассматривает для себя такую возможность. Он настроен на то, чтобы играть за Россию», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в активе Тикнизяна 7 матчей за молодёжную сборную России. В августе текущего года 22-летний полузащитник перешёл из ЦСКА в московский «Локомотив». В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

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