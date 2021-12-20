Хавбеку «Локомотива» Тикнизяну предложили играть за сборную Армении

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян может стать игроком сборной Армении, сообщает Armenian Football.



По информации источника, футболисту поступило предложение от федерации футбола Армении выступать за национальную команду страны. Сообщается, Тикнизян взял время на размышление.

Напомним, в активе Тикнизяна 7 матчей за молодёжную сборную России. В августе текущего года 22-летний полузащитник перешёл из ЦСКА в московский «Локомотив». В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Московский «Локомотив» в 18 матчах набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.