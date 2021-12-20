«Барселона» согласовала контракт с Кавани на 1,5 года

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани в ближайшее время должен стать нападающим «Барселоны». Испанская команда уже согласовала с футболистом контракт на 1,5 года. Об этом сообщает Sport.es.



34-летний Кавани должен подписать контракт с «Барселоной» в первых числах января, сейчас уругвайский форвард ждёт расторжение соглашения с действующим клубом. «Барселона» рассматривала и других нападающих, но решилась остановиться на Кавани, так как уругваец был заинтересован в переходе, а также согласен на сниженное жалованье в первые полгода в клубе, чтобы «Барселона» смогла уложиться в потолок зарплат, который существует в чемпионате Испании.



Кавани стал игроком «Манчестер Юнайтед» осенью 2020 года. В пяти матчах АПЛ нынешнего сезона уругваец отметился голом. Контракт Кавани заканчивается в конце нынешнего сезона.