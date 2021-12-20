Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» согласовала контракт с Кавани на 1,5 года

«Барселона» согласовала контракт с Кавани на 1,5 года
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани в ближайшее время должен стать нападающим «Барселоны». Испанская команда уже согласовала с футболистом контракт на 1,5 года. Об этом сообщает Sport.es.

34-летний Кавани должен подписать контракт с «Барселоной» в первых числах января, сейчас уругвайский форвард ждёт расторжение соглашения с действующим клубом. «Барселона» рассматривала и других нападающих, но решилась остановиться на Кавани, так как уругваец был заинтересован в переходе, а также согласен на сниженное жалованье в первые полгода в клубе, чтобы «Барселона» смогла уложиться в потолок зарплат, который существует в чемпионате Испании.

Кавани стал игроком «Манчестер Юнайтед» осенью 2020 года. В пяти матчах АПЛ нынешнего сезона уругваец отметился голом. Контракт Кавани заканчивается в конце нынешнего сезона.

«Барса» возьмёт звезду, а «МЮ» устроит распродажу? 7 возможных трансферов «Барса» возьмёт звезду, а «МЮ» устроит распродажу? 7 возможных трансферов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021