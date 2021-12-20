«Барса» возьмёт звезду, а «МЮ» устроит распродажу? 7 возможных трансферов

Зимнее трансферное окно откроется 1 января во всех топовых чемпионатах, за исключением Серии А (3 января). Оно не получится таким же насыщенным, как прошлое, но это не значит, что следить за ним будет неинтересно. Что произойдёт с карьерой Холанда? Отпустит ли «Манчестер Юнайтед» Погба, Кавани и Марсьяля? В какие команды перейдут Обамеянг, Коутиньо и Икарди? Ответы на эти вопросы — в обзоре трансферных слухов мирового футбола.

Поль Погба

Поль Погба Фото: Getty Images

Контракт француза заканчивается 30 июня 2022 года. Разговоры о его уходе идут не первый год. Агент Погба исключил вариант с «Баварией», так как там не платят большие деньги. По информации La Gazzetta dello Sport, Мино Райола хочет, чтобы Поль перешёл в «ПСЖ», а не в «Ювентус». Стоит отметить, что у полузащитника есть новое предложение от «Манчестер Юнайтед». The Athletic сообщал, что Погба в восторге от прихода Рангника в английский клуб и желает поработать под его руководством. В любом случае до мая Погба – игрок «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне он сыграл 15 матчей во всех турнирах и отдал семь результативных передач.

Эдинсон Кавани

Эдинсон Кавани Фото: Michael Regan/Getty Images

Ещё один игрок «МЮ», чьё трудовое соглашение истекает летом 2022-го. В этом сезоне у уругвайца 15 пропущенных матчей из-за травм, а с учётом бешеной конкуренции в атакующей линии его будущее видится в другой команде. Фаворитом в борьбе за Кавани является «Барселона». Нападающий хочет договориться о расторжении контракта с «МЮ», чтобы упростить переход в каталонский клуб, сообщает MundoDeportivo. Есть информация, что Кавани уже принял предложение сине-гранатовых.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Результативность нападающего снижается с каждым годом, и всё больше слухов, что он покинет «Арсенал». Обамеянг может зимой уйти из «Арсенала» в «Барселону» из-за испортившихся отношений с клубом, пишет Sport.es. Ранее габонца лишили капитанской повязки из-за дисциплинарного нарушения. Для сине-гранатовых Обамеянг – один из приоритетных вариантов усиления атаки. Каталонцы хотели бы арендовать игрока или оформить полноценный трансфер, но за минимальную сумму.

Впрочем, в своих рядах Обамеянга желает видеть и «Ювентус». Как сообщает Tuttosport, итальянцы хотят усилить атакующую линию габонцем и видят в нём доступный вариант на фоне проблем футболиста в «Арсенале».

Антони Марсьяль

Антони Марсьяль Фото: Peter Powell — Pool/Getty Images

Конкуренция в атакующей линии «МЮ» затронула и Марсьяля. В услугах французского форварда заинтересованы «Ньюкасл» и «Ювентус», информирует The Sun. Согласно сведениям источника, «сороки» и «зебры» рассматривают вариант аренды Марсьяля. «Манчестер Юнайтед» хочет выручить за такую сделку около € 7 млн. Нападающий забил всего один гол в этом сезоне, сыграв 10 матчей. В последнее время француза преследуют травмы – за год он вылетал из-за них семь раз.

Филиппе Коутиньо

Филиппе Коутиньо Фото: David Ramos/Getty Images

€ 135 млн за Коутиньо, мягко говоря, выброшены на ветер. Травмы, нестабильная игра, неприемлемое поведение – всё это подталкивает руководство «Барселоны» расстаться с игроком. Сине-гранатовые готовы разорвать контракт с полузащитником, если он не покинет команду зимой. По информации Sky Sports, Коутиньо отверг предложение «Ньюкасла», но теперь руководство каталонского клуба собирается в ближайшее время встретиться с футболистом и убедить его стать игроком «сорок».

Мауро Икарди

Мауро Икарди Фото: Fran Santiago/Getty Images

«ПСЖ» собирается расстаться с семью футболистами, в том числе с Икарди, чтобы улучшить финансовое положение. Парижский клуб предлагал «Ньюкаслу» приобрести аргентинца, но наиболее вероятным видится переход Мауро в «Ювентус».

Ванда Нара, жена и агент нападающего, встретилась на этой неделе с президентом итальянского клуба, чтобы обсудить возможный переезд Икарди в Турин.

Андреа Аньелли заинтересован в приобретении аргентинца. Босс «бьянконери» надеется забрать нападающего уже этой зимой. Ванда также контактировала с руководителями других итальянских клубов. Жена футболиста хочет, чтобы он вместе с семьёй переехал в Италию.

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд Фото: Lars Baron/Getty Images

Если приведённые выше футболисты собираются сменить команду из-за недостатка игровой практики, то Холанд хочет выступать за более сильный клуб. Норвежца желают заполучить несколько мировых грандов, но где окажется футболист – решать ему. Мино Райола, агент Эрлинга, назвал четыре команды, в которые Холанд готов перейти. «Он может сделать и сделает следующий шаг в своей карьере. Может быть, следующим летом, возможно, летом 2023 года. Есть большая вероятность, что это случится в конце нынешнего сезона. «Бавария», «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» – большие клубы, в которые может перейти Холанд», — приводит слова Райолы Goal со ссылкой на Sport1.