Директор «Ференцвароша»: гордимся, что такой авторитет, как Черчесов, возглавил команду

Управляющий директор «Ференцвароша» Пал Орош прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера венгерской команды.

«Это большая гордость для всего «Ференцвароша», что такой авторитет, как Станислав Черчесов, возглавил нашу мужскую команду. Цель состоит в том, чтобы выиграть чемпионат и Кубок Венгрии, а также вновь выйти в групповой этап на международной арене, желательно в Лиге чемпионов. Мы искали тренера, сможет приложить к команде жёсткую руку. Профессиональный опыт Черчесова неоспорим, его личность — гарантия дальнейшего развития.

Мы знаем, с чего мы начинали одиннадцать лет назад, мы знаем, куда мы пришли, и какие возможности существуют в дальнейшем. Станислав — персонаж с профессиональными знаниями, с помощью которых мы можем реализовать свои цели. Сам Черчесов также был заинтересован в этом вызове. Мы быстро договорились. С его помощью мы хотели бы занять доминирующее положение в центральноевропейском футболе», — приводит слова Ороша официальный сайт «Ференцвароша».