Черчесов: я строгий и амбициозный тренер. Трудолюбие ценю гораздо больше, чем талант
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Новоиспечённый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов охарактеризовал свои тренерские качества после назначения на пост наставника венгерского клуба.
«Я строгий и амбициозный тренер. Для меня талант без трудолюбия ничего не значит. Последнее я ценю гораздо больше. Хочу быть чемпионом вместе с командой, демонстрируя игру, которая привлечёт на стадион ещё больше болельщиков», — приводит слова Станислава Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».
Напомним, последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии.
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