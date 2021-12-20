Черчесов: я строгий и амбициозный тренер. Трудолюбие ценю гораздо больше, чем талант

Новоиспечённый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов охарактеризовал свои тренерские качества после назначения на пост наставника венгерского клуба.

«Я строгий и амбициозный тренер. Для меня талант без трудолюбия ничего не значит. Последнее я ценю гораздо больше. Хочу быть чемпионом вместе с командой, демонстрируя игру, которая привлечёт на стадион ещё больше болельщиков», — приводит слова Станислава Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

Напомним, последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии.