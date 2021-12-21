«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Бернарду Силвой и удвоить его зарплату

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт со своим 27-летним полузащитником Бернарду Силвой, сообщает The Sun.
По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола впечатлён формой португальца. Руководство «Манчестер Сити» хочет вознаградить хавбека за его игру и предложить игроку новый контракт. По нему зарплата футболиста будет удвоена и составит £ 300 тыс. (€ 351 тыс.).
Полузащитник выступает за «горожан» с 2017 года, куда перешёл из «Монако». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Силва сыграл в 17 матчах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»:
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