Черчесов отреагировал на слова Якубко. Тот назвал его «королём мира»

58-летний специалист Станислав Черчесов, возглавивший венгерский «Ференцварош», отреагировал на слова бывшего футболиста пермского «Амкара» Мартина Якубко, работавшего под его руководством в этом клубе, о том, что экс-наставник сборной России считал себя «королём мира».

«Видел ли слова Якубко обо мне? Люди думают, что я всё читаю. Это не так. Иногда просто не в курсе, кто и что написал. Вы могли заметить, что я на пресс-конференциях поворачивался к Владимирову (экс-пресс-атташе сборной. ― Прим. «Чемпионата») и спрашивал, о чём речь. Так и здесь ― я не в курсе, что сказал Мартин. Назвал меня «королём мира» и сказал, что я никого не уважаю, кроме себя? Я на такое не реагирую. Ведь сам не вижу, что он говорит: с какими глазами, эмоцией. Мартин на словацком говорил, а кто-то, может, не так понял.

Во-первых, я этой ситуации просто не помню. Во-вторых, Якубко хорошо работал и тренировался, несмотря на боли в спине. Большущую пользу приносил, что на поле, что в раздевалке. Это моя оценка как тренера. Вот вы говорите сейчас, а я представляю его лицо с теплотой и позитивом. Если он так говорит, значит, он меня так видел. В конце концов, мы работаем не для того, чтобы нас любили, а чтобы футболисты становились лучше. Приходится выводить из зоны комфорта. Через 10 лет, когда он станет тренером, то поймёт, что я имел в виду. Ничего страшного», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».