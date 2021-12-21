Станислав Черчесов рассказал о работе с Федуном в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, возглавивший венгерский «Ференцварош», рассказал о работе в московском «Спартаке» и своих взаимоотношениях с его президентом — Леонидом Федуном.

«Спартак» был моим первым большим клубом — спасибо Леониду Федуну за доверие. Мы старались решать все задачи по максимуму, но тогда второе место считалось провальным (усмехается). Поэтому пришлось уйти. У нас с Федуном ни разу не было ситуации, когда кто-то из нас недоговаривал. Беседы всегда были деловыми и предметными.

Влезал ли Федун в тренерский процесс? Нет. Любой руководитель может задать вопрос, главное, чтобы был аргументированный ответ. Другое дело, что спросить и вмешиваться — это разные вещи. Интересоваться и требовать — да. А вмешиваться, менять что-то, что может повлиять на результат, — нет. В раздевалке хозяин я. В клубе — его владелец», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».