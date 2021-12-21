Защитник «Аталанты» — о Малиновском: как игрок он дерьмо. Шучу, он важный футболист

Защитник «Аталанты» Ханс Хатебур поделился мнением об одноклубнике Руслане Малиновском.
«Как мне Малиновский как игрок? Дерьмо. Да нет, я шучу. Он важный игрок, у него феноменальная левая нога. Он сильный, мощный. Когда у него мяч под левой, то сложно предугадать, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ждёт.
Никто в Италии не забивает больше из-за пределов штрафной, чем Малиновский. Этим всё сказано.
Почему у него было непростое начало сезона? Всё из-за операции. Когда не проходишь подготовку на старте сезона, это большая разница. Он тяжело работал, набирал форму и лечился. Вижу его каждый день – в последний месяц он уже вошёл в ритм. Он в форме. Малиновский вернулся», – цитирует Хатебура Tribuna.com со ссылкой на YouTube-канал pressing.
- 21 декабря 2021
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