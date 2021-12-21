Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Аталанты» — о Малиновском: как игрок он дерьмо. Шучу, он важный футболист

Защитник «Аталанты» — о Малиновском: как игрок он дерьмо. Шучу, он важный футболист
Комментарии

Защитник «Аталанты» Ханс Хатебур поделился мнением об одноклубнике Руслане Малиновском.

«Как мне Малиновский как игрок? Дерьмо. Да нет, я шучу. Он важный игрок, у него феноменальная левая нога. Он сильный, мощный. Когда у него мяч под левой, то сложно предугадать, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ждёт.

Никто в Италии не забивает больше из-за пределов штрафной, чем Малиновский. Этим всё сказано.

Почему у него было непростое начало сезона? Всё из-за операции. Когда не проходишь подготовку на старте сезона, это большая разница. Он тяжело работал, набирал форму и лечился. Вижу его каждый день – в последний месяц он уже вошёл в ритм. Он в форме. Малиновский вернулся», – цитирует Хатебура Tribuna.com со ссылкой на YouTube-канал pressing.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021