«Краснодар» близок к подписанию нападающего «Будё-Глимт»
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Нападающий «Будё-Глимт» Эрик Ботхейм может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 21-летнего норвежца заинтересован «Краснодар», информирует инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, стороны уже согласовали детали личного контракта игрока с «Краснодаром». Последние моменты на клубном уровне будут улажены, когда Ботхейм завершит медицинское обследование в Европе. Эрик уже начал прохождение медосмотра перед трансфером.
В 2021 году Ботхейм провёл на клубном уровне 46 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. Одним из наиболее запоминающихся моментов с его участием в составе «Будё-Глимт» стал дубль в ворота римской «Ромы» в матче Лиги конференций (6:1).
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