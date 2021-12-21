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Экс-хавбек «Арсенала» назвал игроков, которые могут заменить Обамеянга на посту капитана

Экс-хавбек «Арсенала» назвал игроков, которые могут заменить Обамеянга на посту капитана
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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Майкл Томас назвал трёх игроков, которые могут заменить Пьер-Эмерика Обамеянга на посту капитана команды.

«Думаю, Бен Уайт может оказывать большое влияние на команду. То же самое относится и к его партнёру по центру обороны — Габриэлу. Кроме них, я бы обратил внимание на Мартина Эдегора», — цитирует Томаса Caught Offside.

Напомним, 14 декабря форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. Из-за него нападающий пропустил матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:0).

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Лидс» — «Арсенал»:

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