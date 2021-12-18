«Ювентус» попробует подписать Обамеянга в январе

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг в зимнее трансферное окно может стать игроком «Ювентуса». Итальянский клуб попытается подписать габонского форварда на фоне его проблем в «Арсенале». Об этом сообщает Tuttosport.
В «Ювентусе» хотят усилить 32-летним Обамеянгом атакующую линию и видят в нём доступный вариант на фоне проблем футболиста в «Арсенале». Также в сферу интересов итальянской команды входит нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди.
Обамеянг выступает за «Арсенал» с января 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий в 14 матчах английской Премьер-лиги забил четыре гола и отдал голевую передачу. Контракт Обамеянга истекает в 2023 году.
До конца 2021 года «Арсеналу» осталось провести четыре игры (3 – в чемпионате, 1 – в Кубке лиги).
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