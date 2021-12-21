Сотрудничество с Роналду обошлось «Ювентусу» в € 277 млн

Финансовые трудности «Ювентуса» связаны с неэффективными инвестициями клуба на сумму более € 500 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, проблемы начались со сделки клуба с нападающим Гонсало Игуаином. Трансфер футболиста стоил «Ювентусу» € 91 млн, а зарплата игрока составила € 7,5 млн за сезон. Сотрудничество с форвардом Криштиану Роналду, ныне выступающем за «Манчестер Юнайтед», обошлось «Ювентусу» в € 277 млн, включая стоимость трансфера, зарплату и прочие расходы.
Общая стоимость хавбека Дугласа Косты составила € 87 млн.Переход полузащитника Артур также стал неудачным вложением средств: он обошёлся клубу в € 85 млн. Федерико Бернардески — € 73 млн, Деян Кулушевски — € 49 млн, Адриен Рабьо — € 29 млн, Марко Пьяца — € 32 млн. Также удар по финансовому положению «Ювентуса» нанесла продажа защитника Кристиана Ромеро, ныне играющего за «Тоттенхэм Хотспур», который был куплен за € 28 млн, а позже продан в «Аталанту» за € 15 млн.
- 21 декабря 2021
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