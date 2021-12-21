Азар летом определится со своим будущим. «Реал» готов выслушать предложения о трансфере

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар может покинуть королевский клуб, сообщает в «твиттере» El Partidazo de COPE.



По информации источника, игрок не собирается уходить из «Реала» в январе. Решение о своём будущем форвард примет летом. «Сливочные» готовы выслушать предложения других клубов о трансфере бельгийца, но проблемой при осуществлении перехода может стать высокая зарплата футболиста, которая составляет € 13 млн в год.



Ранее сообщалось, что игрок не настроен на то, чтобы покидать «Реал» зимой, потому что не хочет лишних перемен в жизни из-за предстоящего пополнения в семье.



30-летний Азар стал футболистом мадридского клуба летом 2019 года, перейдя из «Челси» за € 115 млн. В 56 матчах за команду бельгийский игрок забил пять голов и отдал девять голевых передач. Контракт Азара рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 25 млн.

Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Реал» — «Кадис»:

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