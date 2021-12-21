Азар летом определится со своим будущим. «Реал» готов выслушать предложения о трансфере

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар может покинуть королевский клуб, сообщает в «твиттере» El Partidazo de COPE.
По информации источника, игрок не собирается уходить из «Реала» в январе. Решение о своём будущем форвард примет летом. «Сливочные» готовы выслушать предложения других клубов о трансфере бельгийца, но проблемой при осуществлении перехода может стать высокая зарплата футболиста, которая составляет € 13 млн в год.
Ранее сообщалось, что игрок не настроен на то, чтобы покидать «Реал» зимой, потому что не хочет лишних перемен в жизни из-за предстоящего пополнения в семье.
30-летний Азар стал футболистом мадридского клуба летом 2019 года, перейдя из «Челси» за € 115 млн. В 56 матчах за команду бельгийский игрок забил пять голов и отдал девять голевых передач. Контракт Азара рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 25 млн.
Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Реал» — «Кадис»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 21 декабря 2021
-
21:22
-
21:13
-
20:58
-
20:53
-
20:51
-
20:43
-
20:34
-
20:32
-
20:31
-
20:16
-
20:12
-
20:01
-
19:59
-
19:49
-
19:44
-
19:41
-
19:39
-
19:27
-
19:24
-
19:17
-
19:06
-
18:59
-
18:54
-
18:50
-
18:47
-
18:44
-
18:24
-
18:15
-
18:09
-
18:00
-
17:58
-
17:51
-
17:43
-
17:42
-
17:40