Байрамян и Сперцян — в списке претендентов на награду лучшему футболисту Армении 2021 года

Федерация футбола Армении (FFA) на официальном сайте опубликовала список претендентов на награду лучшему игроку страны в 2021 году.



В список кандидатов на награду попали два футболиста из Российской Премьер-Лиги: полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и хавбек «Ростова» Хорен Байрамян. Также на приз претендуют бывший футболист «Сочи» и «Тамбова» Александр Карапетян и экс-защитник «Тамбова» и «Урала» Вараздат Ароян.



Среди кандидатов на награду лучшему тренеру Армении по итогам 2021 года — наставник «Арарат-Армения» Дмитрий Гунько и Александр Григорян, ранее возглавлявший «Алашкерт». Напомним, под руководством Григоряна «Алашкерт» стал чемпионом страны, а в сентябре специалист подал в отставку.