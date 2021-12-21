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Байрамян и Сперцян — в списке претендентов на награду лучшему футболисту Армении 2021 года

Байрамян и Сперцян — в списке претендентов на награду лучшему футболисту Армении 2021 года
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Федерация футбола Армении (FFA) на официальном сайте опубликовала список претендентов на награду лучшему игроку страны в 2021 году.

В список кандидатов на награду попали два футболиста из Российской Премьер-Лиги: полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и хавбек «Ростова» Хорен Байрамян. Также на приз претендуют бывший футболист «Сочи» и «Тамбова» Александр Карапетян и экс-защитник «Тамбова» и «Урала» Вараздат Ароян.

Среди кандидатов на награду лучшему тренеру Армении по итогам 2021 года — наставник «Арарат-Армения» Дмитрий Гунько и Александр Григорян, ранее возглавлявший «Алашкерт». Напомним, под руководством Григоряна «Алашкерт» стал чемпионом страны, а в сентябре специалист подал в отставку.

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