В Бундеслиге клубы будут играть без зрителей из-за коронавируса с 28 декабря

С 28 декабря все спортивные мероприятия в Германии будут проходить без зрителей. Об этом сообщает Kicker.



«Крупномасштабные межрегиональные мероприятия больше не должны проводиться с присутствием зрителей, это особенно касается футбольных матчей», – сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 43 очка в 17 играх национального первенства. Дортмундская «Боруссия» с 34 очками расположилась на втором месте. Тройку лучших команд Германии замыкает «Фрайбург» (29). Леверкузенский «Байер» располагается на четвёртом месте в Бундеслиге. «Фармацевты» набрали 28 очков в турнире. «Гройтер Фюрт», имеющий всего 5 очков, замыкает таблицу Бундеслиги.