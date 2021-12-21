В Бундеслиге клубы будут играть без зрителей из-за коронавируса с 28 декабря
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С 28 декабря все спортивные мероприятия в Германии будут проходить без зрителей. Об этом сообщает Kicker.
«Крупномасштабные межрегиональные мероприятия больше не должны проводиться с присутствием зрителей, это особенно касается футбольных матчей», – сказал канцлер Германии Олаф Шольц.
«Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 43 очка в 17 играх национального первенства. Дортмундская «Боруссия» с 34 очками расположилась на втором месте. Тройку лучших команд Германии замыкает «Фрайбург» (29). Леверкузенский «Байер» располагается на четвёртом месте в Бундеслиге. «Фармацевты» набрали 28 очков в турнире. «Гройтер Фюрт», имеющий всего 5 очков, замыкает таблицу Бундеслиги.
Новость по темеВ Германии на матчи будут пускать не более 15 тысяч зрителей
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