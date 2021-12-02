В Германии на матчи будут пускать не более 15 тысяч зрителей

В Германии власти приняли решение об ограничении посещаемости футбольных матчей. Об этом сообщает Kicker.

На сегодняшнем заседании правительства Германии было принято решение допускать на стадионы не более 15 тысяч зрителей либо не более 50% от общей вместимости стадиона. Матч 14-го тура Бундеслиги между «Боруссией» Дортмунд и «Баварией» смогут посетить не более 15 тысяч зрителей.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 31 очко в 13 играх национального первенства. Дортмундская «Боруссия» с 30 очками расположилась на втором месте. Тройку лучших команд Германии замыкает леверкузенский «Байер». «Фармацевты» набрали 24 очка в турнире. «Гройтер Фюрт», имеющий всего 1 очко, замыкает таблицу Бундеслиги.