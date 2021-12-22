Микель Артета: я каждый день говорю, что «Арсенал» хочет сохранить Нкетиа

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета после матча 1/4 финала Кубка английской лиги с «Сандерлендом» (5:1) отметил игру форварда Эдварда Нкетиа. Нападающий в этой игре отметился хет-триком.

«В последнее время он стал играть чаще. Он нам нужен и будет проводить больше времени на поле. Я каждый день говорю, что мы хотим сохранить Нкетиа. Мы видим, как он тренируется. Он упорно трудится и забивает на каждой тренировке. Я счастлив за него. Каждый раз, когда мы в нём нуждаемся, Нкетиа проявляет себя», — приводит слова Артеты Mirror.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает четвёртое место.

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