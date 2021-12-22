Щенсны: иногда «Ювентус» играет высокомерно, мне это не нравится

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны поделился мыслями о победе над «Кальяри» (2:0) в матче чемпионата Италии.

«Мы хорошо поработали, но нам ещё многое нужно улучшить, как в защите, так и в нападении. Иногда при счёте 1:0 мы расслабляемся и садимся слишком глубоко в защиту, в долгосрочной перспективе это не очень хорошо. Мы играем высокомерно в таких ситуациях, мне это не нравится.



Подобное случалось много раз, в том числе в Венеции, тогда мы пропустили. Мы садимся слишком глубоко во втором тайме, нельзя каждый раз снижать уровень интенсивности на 10-15 минут. Сейчас всё закончилось хорошо, но мы потеряли два очка с «Венецией», так что мы не можем продолжать это делать», — приводит слова поляка Football Italia.